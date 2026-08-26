Kulturforum Brackenheim: Start in die 64. Spielzeit

Startschuss in die neue Spielzeit: Der Kulturforum Brackenheim e.V. meldet sich am 13. September mit dem internationalen Straßentheaterfestival aus der Sommerpause zurück. Bereits zum 14. Mal werden die Brackenheimer Straßen, Plätze und Gassen zu einer großen Bühne. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern verwandeln mit Leidenschaft und Kreativität den öffentlichen Raum in ein faszinierendes »spectacle de rue«. Mit jeder Darbietung, jedem Bild und jeder Bewegung entsteht aufs Neue ein Erlebnis, das berührt, begeistert und verzaubert.

Anschließend wartet bis Dezember erneut ein vielseitiges Programm auf das Publikum der Kulturbühne Kapelle im Schloss. Bereits am 20. September gibt es hier ein exklusives Musikerereignis: Manuel Randi zählt zu den vielseitigsten Gitarristen Europas und bewegt sich souverän zwischen Flamenco, Blues, Funk und Jazz. Der Ausnahmegitarrist aus Bozen/Südtirol setzt sich intensiv mit unterschiedlichsten Stilrichtungen auseinander. Seit 2011 ist er Mitglied des »Herbert Pixner Projekt«, mit dem er ganzjährig auf Tour ist und größte Erfolge feiert. Gemeinsam mit dem virtuosen Pianisten, (Komponist und Arrangeur) Alessandro Trebo, Keyboarder bei »Hubert von Goisern«, seit 2024 ebenso beim »Herbert Pixner Projekt«, gestalten sie einen leidenschaftlichen Konzertabend von leisen Tönen bis zu feurigen Flamenco-Rhythmen und Rock-Fusion. Nach ihrem gefeierten Auftritt 2025 kehren sie mit neuem Programm nach Brackenheim zurück.

Auch das Lineup der 64. Spielzeit bietet ein abwechslungsreiches Programm von Kabarett, über Konzerte und Disko bis hin zu Kinder­theater. Hier wird wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Kulturbühne Kapelle im Schloss, Brackenheim

www.kulturforum-­brackenheim.de

Programm:

13.9. 14. internationales ­Straßentheaterfestival

20.9. M. Randi & A. Trebo

10.10. Yara

17.10. Stefan Danziger

24.10. Yasi Hofer

7.11. Kabinett

14.11. Tanz!Lokal

22.11. Der kleine König feiert Weihnachten

28.11. Widersacher aller ­Liedermacher

5.12. Stoppok

12.12. Gayle Tufts