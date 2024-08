Der Herbst in der Kulturbühne Kapelle im Schloss Brackenheim. startet mit dem 30-jährigen Jubiläum der Live-Bühne: Glänzend tanzbar und »Überall daheim« ist Polka’n’Roll von HISS am 21.9. Gleich gefolgt am 28.9. vom Wiener Kabarett-Doppel Malarina & Berni Wagner. Am 5.10. ist Stand-up & Satire angesagt mit Florian Hacke, die Mischung aus Soul, Blues, Folk & Rock am 12.10. von Toby Beard & Band sorgt sicher bald für ein volles Haus. Nach der Kult-Disco »Tanz!Lokal« mit DJ MusicGuru am 26.10. ist zweimal Folk angesagt, in unterschiedlicher Form: Freak-Folk kommt von Alicia Edelweiss am 9.11. und Fresh Roots Folk macht JPson aus Südafrika am 16.11. Eine ganz spezielle »Comic-Lesung« seines Erfolgsbuchs »11.000 Jungfrauen« gibt es am 23.11. mit Ralf König und zum Abschluss der Jubiläums-Saison am 13.12. macht Coremy Ihre spezielle Art Musik-Comedy mit dem Titel »Rasiert«.

Kulturbühne Kapelle im Schloss, Brackenheim, alle Termine und ­Infos unter www.kulturforum-brackenheim.de