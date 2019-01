× Erweitern Herr Schröder

Für das Team des Kulturforums Brackenheim wird 2019 in mehrfacher Hinsicht ein besonders spannendes Jahr, das mit der 50. Halbjahres- Spielzeit beginnt. Kabarett und Comedy Highlights kommen im Februar mit »Single Dad – Teilzeit erziehend« Andreas Weber und der »Diplom-Animatöse« Christine Prayon, dem TV-Publikum bekannter als die heute-show Figur Birte Schneider. Am 9. März lässt Herr Schröder, vom Staat geprüfter Deutschlehrer und Beamter mit Frustrationshintergrund, in seinem Live- Programm »World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfüllung« hinter die ockerfarbene Fassade eines Pädagogentums blicken. Das Kindertheater Schreiber & Post begibt sich am 17. März auf die »Reise ins Schlaraffenland«. The Sazerac Swingers machen jedes Konzert zur unvergesslichen Party auf musikalisch höchstem Niveau. Die multinationale Band um die kanadische Sängerin und Burlesque-Tänzerin Emily Rault verspricht, auch am 23. März, den Club spätestens beim zweiten Song ihres Auftritts in einen Hexenkessel zu verwandeln.

Der Februar und März im Kulturforum Brackenheim

Mehr Infos unter www.kulturforum-brackenheim.de