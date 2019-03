Kulturforum Brackenheim - Zweiter Teil der Frühjahrssaison

× Erweitern Rabaukendisco Rabaukendisco

Der zweite Teil der Kulturforum Frühjahrssaison wird deutlich mehr von musikalischen Glanzpunkten bestimmt, nachdem besonders Februar und März mit Kabarett/Comedy mehrmals für eine volle Kulturbühne Kapelle im Schloss sorgten. Der April beginnt nochmal mit Theater-Kabarett aus Österreich, wenn das Duo BlödZinger am 13.4. die Bühne entert. Ein erstes Musik-Highlight kommt am 27.4.: Die amerikanische Pianistin und Sängerin Stephanie Nilles nimmt im Genre der Singer/Songwriter mit ihren eigenwilligen Songs und deren spezieller Interpretation eine Sonderstellung ein. Wer Stephanie Nilles beschreiben möchte, ist zum Scheitern verurteilt. Sie ist so einzigartig, dass jegliche Vergleiche scheitern müssen. Auf Blues-Rock der kräftigen Sorte versteht sich Sean Chambers & Band, die am 11.5., ebenso aus den USA nach Brackenheim kommen. Das erste Halbjahr 2019 schließt am 25.5. die Elektro-Pop Band Rabaukendisco für das Kulturforum ab.