Auch im kommenden Jahr warten wieder einige hochkarätige Kulturhighlights auf die Besucher der Reblandhalle Neckarwestheim. Los geht es am Freitag, 28. März: Das Comedy-Trio Backblech taucht in die faszinierende Welt FAMILIE ein und verbindet auf unvergleichliche Art und Weise Comedy, Pop und Drama. Die Geschwister Lizzi und Karl treffen sich, um den elterlichen Haushalt aufzulösen. Scheinbar mitten im Leben stehend, droht dem ungleichen Geschwisterpaar ihr jeweiliges Leben aus den Fugen zu geraten. Ein Comedy-Pop-Drama über Familienthemen und deren Macht über Generationen hinweg. »Heimspiel - die Familie, die ich rief« ist eine Show, die verzaubert und berührt. Mit ihrem vierten abendfüllenden Programm begeistern Sigi Gall, Cherry Gehring und James Geier ihr Publikum erneut mit viel Musik und einer fantastischen Geschichte. Ein Abend voller Spaß und Unterhaltung – ein Abend der bleibt. Backblech is back in town.

Ein weiteres Highlight wird die Schlager-Party mit Familie Hossa am Samstag, 25. Oktober. Hier ist vor allem eins angesagt: Party von der ersten bis zur letzten Minute. Denn die neun erstklassigen Akteure präsentieren in ihrem Programm nicht nur die die besten und bekanntesten Kultschlager der 70er Jahre, sondern schöpfen auch aus einem breiten Repertoire von Songs aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle und deutschsprachigen Party-Hits der 80er. Bei einem insgesamt fünf Stunden umfassenden Song-Katalog schöpft die Band immer das heraus, was am Besten zum jeweiligen Publikum passt und nimmt dieses mit auf eine bunte und wilde Reise durch die Klassiker der deutschen Musikgeschichte.

Alle Termine und Infos unter www.neckarwestheim.de