Kulturschiene und Theaterring in neue Saison

Im Lokschuppen Heidenheim bringt die Stadt Kultur und Unterhaltung auf die Schiene – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Rock und Pop, Jazz und Weltmusik, Kabarett und Comedy, Kleinkunst, Literatur und Tanz: Das Programm ist so bunt wie abwechslungsreich, stets am Puls der Zeit, lebendig und spannend. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei die Kleinkunst-Reihe »Kulturschiene«, die von Oktober bis Mai mit insgesamt zwölf Veranstaltungen unterhaltsame, überraschende und bewegende Kulturmomente verspricht. Ob Kabarett oder Comedy, Jazz, Weltmusik oder Experimentelles – für jede und jeden ist etwas dabei. Den Auftakt macht am 16. Oktober ein ganz besonderes Format: Patrick Bopp lädt ein zu einem mitreißenden Mitsingabend unter dem Titel »Aus voller Kehle für die Seele«.

Das Angebot richtet sich an alle, die gerne singen – und zwar wirklich alle: egal ob vermeintlich unmusikalisch, geübter Hobbysänger oder einfach nur neugierig. Gesungen wird alles, was sich singen lässt: Rock, Pop, Schlager, Volkslied, Kinderlied, Rap, Ska, Jodler. Die Liedtexte werden einfach auf eine Leinwand projiziert, Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Patrick Bopp alias »Memphis«, bekannt als Gründungsmitglied der Vocal-Comedy-Gruppe Füenf, übernimmt die musikalische Leitung, singt vor, begleitet am Klavier und sorgt mit seiner charmanten Art für eine lockere, humorvolle Atmosphäre. Das Ergebnis ist ein ungezwungener Abend, bei dem alle mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen. Ebenfalls im Oktober startet die neue Saison des Heidenheimer Theaterrings, der seit vielen Jahren fester Bestandteil des städtischen Kulturangebots ist. Mit sechs ausgewählten Produktionen pro Spielzeit bringt die Stadt Heidenheim renommierte Gastspieltheater auf die Bühnen des Konzerthauses und der Waldorfschule.

Das Spektrum reicht dabei von unterhaltsamem Boulevardtheater bis hin zu Klassikern der Theatergeschichte – hochwertig inszeniert und professionell gespielt. Den Auftakt macht am 14. Oktober die Komödie »Die 39 Stufen« – ein Bühnenstück nach dem gleichnamigen Spionageroman von John Buchan und der Verfilmung von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1935. Die Geschichte beginnt in London: Der gelangweilte Junggeselle Richard Hannay besucht eine Theatervorstellung – und plötzlich gerät sein ganzes Leben aus den Fugen. Eine mysteriöse Frau, die sich in seiner Wohnung versteckt, stirbt in seinen Armen – nicht jedoch, bevor sie ihn in eine Agentengeschichte verwickelt. Fortan ist Hannay auf der Flucht. Der britische Komiker Patrick Barlow hat aus dem Stoff eine aberwitzige Theaterfassung gemacht, die mit nur vier Darstelleren auskommt – diese schlüpfen im Sekundentakt in rund 30 Rollen. Das Ergebnis ist ein rasanter Parforceritt voller Slapstick, Klamauk und Spannung, bei dem garantiert kein Auge trocken bleibt.

Kulturschiene

Do. 16.10.25, 20 Uhr: Patrick Bopp

Fr. 14.11.25, 20 Uhr: Joo Kraus Quintett

Mi. 26.11.25, 20 Uhr: Poetry Slam

Do. 27.11.25, 20 Uhr: Die Physikanten

Mi. 3.12.25, 20 Uhr: Kai Wiesinger

Do. 8.1.26, 20 Uhr: René Sydow

Do. 29.1.26, 20 Uhr: Fee Brembeck

Mi. 4.2.26, 20 Uhr: Poetry Slam

Fr. 27.2.26, 20 Uhr: Falk jeweils im Lokschuppen

Theaterring

Di. 14.10.25, 19.30 Uhr, Konzerthaus: Die 39 Stufen

Mi. 12.11.25, 19.30 Uhr, Konzerthaus: Der Reichskanzler von Atlantis

Do. 4.12.25, 19.30 Uhr, Waldorfschule: Der zerbrochne Krug

Di. 13.1.26, 19.30 Uhr, Waldorfschule: Tratsch im Treppenhaus

Mi. 11.2.26, 19.30 Uhr, Konzerthaus: I Hired A Contract Killer

