Kultursommer in Kirchheim am Ries

Was im vergangenen Sommer mit der Kultur-Tour im malerischen Kirchheimer Klostergarten begann, soll in diesem Sommer fortgesetzt werden. Los geht es am 21. Juni mit einem echten Schmankerl. »Auf a Wort« heißt die Band aus dem Chiemgau, die sich dem Austropop verschrieben hat und vornehmlich Hits der Austropop-Größen wie Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros oder EAV im Programm hat. Die Gäste erwartet ein gepflegtes, abwechslungsreiches Konzert auf hohem musikalischem Niveau mit einer Zeitreise durch das vielfältige Repertoire der bereits seit über 30 Jahren bestehenden steirischen Kult-Band STS. Am Tag darauf folgen die weitläufig bekannten Brettl-Spitzen. Dieses Format des Bayerischen Fernsehens ist nicht nur das beliebteste satirische Musik-Unterhaltungsformat des BR-Fernsehens, sondern spiegelt seit einem Jahrzehnt fulminant ein aktuelles, musikalisches Lebensgefühl im Freistaat wider und zeigt dieses Gefühl in allen Facetten. Die Brettl-Spitzen sind traditionsbewusst und heimatverbunden, aber auch jung und unverbraucht sympathisch. Am 18. Juli gibt es ein Novum in der Kirchheimer Kulturszene. Erstmals treten alle Kirchheimer Musikgruppen auf einer Bühne auf. Vom Musikverein über den Posaunenchor bis zu den drei Chören geben alle zusammen ein gemeinsames Konzert. Ein weiterer Höhepunkt des Kultursommers sind die vom Dirgenheimer Regisseur Martin Bernard inszenierten Freilicht-Aufführungen sein. Das Freilichttheater hat in Kirchheim am Ries eine langjährige Tradition und in diesem Jahr hat Martin Bernard sich wieder einem Krimi angenommen. »Tomatidin« entstand nach dem Krimi des Bopfinger Autors Michael J. Scheidle. Premiere feiert »Tomatidin« am 12. Juli 2024. Es folgen weiter Aufführungen am 13., 19. und 21. Juli bei denen das Motto »Krimi trifft Humor« ist.

Fr. 21. Juni bis Sa. 21. Juli, Kultursommer im Klostergarten in Kirchheim am Ries, www.kirchheim-am-ries.de