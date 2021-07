KunstKlang 2021/2022

Die neue Saison der Konzertreihe KunstKlang wartet mit acht Konzerten in Feuchtwangen auf. Schwerpunkte sind das Konzertwochenende anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ sowie ein Konzert-Marathon im Juni 2022.

„Wir bieten unserem Publikum eine große Vielfalt an außergewöhnlichen Programmen, die in dieser Form nur in Feuchtwangen erlebbar sind. Der Umstand, dass wir Konzerte nachholen ist sichtbares Bekenntnis an die beteiligten Akteurinnen und Akteure: Ihre Engagements fallen nicht aus – wir halten unsere Zusagen ein. Dafür bin ich den Machern der Konzertreihe, allen voran den politischen Entscheidungsträgern sehr dankbar“, so die künstlerische Leiterin Christiane Karg.

Foto: Andreas Kessler Eliot Quartett

Den Auftakt der Konzertreihe bildet ein vielfältiges Programm mit insgesamt drei Konzerten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Unter dem Motto „Jüdisches Feuchtwangen. Recall Change Repeat Fade“ veranstalten die Kreuzgangspiele in Kooperation mit dem Fränkischen Museum und KunstKlang eine Ausstellung, eine Theaterperformance, Lesungen, Vorträge und Konzerte. Paweł Zalejski, Primarius des renommierten Streichquartetts Apollon Musagète und Matan Porat tauchen am 29. Oktober 2021 um 20.00 Uhr in der Johanniskirche ein in die reiche jüdische Musiktradition und interpretieren selten gehörte Werke von Ernst Bloch, Joel Engel und Joseph Achron. Am Folgetag widmet sich Christiane Karg mit ihren musikalischen Weggefährt*innen, der Mezzosopranistin Nadine Weisman, dem Tenor Siyabona Maqungo und der Pianistin Ulrike Payer der „Jiddischen Volkspoesie“ von Dmitri Schostakowitsch und interpretiert mit dem Eliot Quartett „Palmen“ von Mieczysław Weinberg. Das Konzert findet am 30. Oktober 2021 im 20.00 Uhr in der Stadthalle Kasten statt. Im Rahmen einer Lied-Matinée ehren Christiane Karg, Siyabonga Maqungo und Ulrike Payer die Sängerlegende Joseph Schmidt, dessen Stimme vor knapp 100 Jahren die Welt begeisterte. Beginn der Matinée am 31. Oktober 2021 ist um 11.00 Uhr in der Bayerischen BauAkademie.

Weihnachtskonzert mit Christiane Karg in der Stiftskirche

Passend zur Weihnachtszeit beglückt Christiane Karg ihr Publikum am 8. Dezember 2021 um 20.00 Uhr in der Stiftskirche mit weniger bekannten Kunstliedern von Engelbert Humperdinck, Hugo Wolf und Richard Strauss, die alle von der Geburt Christi handeln oder von ihr inspiriert sind. Begleitet wird sie dabei am Klavier von Gerold Huber.

2022: Russische Romanzen und französische Kompositionen

Das traditionelle Valentinstags-Konzert am 14. Februar 2022 gestaltet der Schauspiel-Star Gustav Peter Wöhler gemeinsam mit der Sopranistin Anush Hovhannisyan, dem Bariton Yuriy Yurchuk und dem Pianisten Sergey Rybin. Das Konzert, das bereits 2021 stattfinden sollte, verzückt mit Romanzen in Originalsprache des russischen Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov; übersetzt vorgetragen von Gustav Peter Wöhler. Beginn ist um 20.00 Uhr in der Stadthalle Kasten.

Im Juni widmet sich Christiane Karg mit zahlreichen Musikerkolleg*innen französischen Komponisten; Auch diese Konzerte sind Nachholtermine der Veranstaltungen, die aufgrund der Pandemie in der zu Ende gehenden Saison abgesagt werden mussten. Zum Auftakt singt Christiane Karg, begleitet von Simon Lepper, Werke von Gabriel Fauré und Claude Debussy am 24 Juni 2022 um 20.00 Uhr im Fränkischen Museum. Ernest Chaussons „Chanson perpétuelle“ folgt am zweiten Abend, gemeinsam mit dem Aris Streichquartett am 25 Juni.2022 um 20.00 Uhr in der Stadthalle Kasten bevor die Künstler am 26 Juni 2022 gemeinsam mit dem Schauspieler Dominique Horwitz eine poetische Reise in die Welt des Maurice Ravel unternehmen. Dieses Konzert findet um 20.00 Uhr im Kreuzgang statt.

Im Abonnement sind die drei Konzerte im Herbst sowie die drei Konzerte im Juni im Paket mit einem Rabatt von 10% erhältlich. Die Abonnements sowie Einzelkarten für alle Veranstaltungen sind ab sofort im Kulturbüro, Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen erhältlich.

Das Kartenbüro ist unter 09852 90444 und per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen erreichbar. Informationen zu den Konzerten gibt es zudem auf www.kunstklang-feuchtwangen.de