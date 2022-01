KunstKlang Feuchtwangen: Konzert zum Valentinstag

Fest in den Spielplan der Klassik-Reihe KunstKlang gehört in jedem Jahr ein Konzert am 14. Februar: Das traditionelle Valentinstags-Konzert findet um 20 Uhr in der Stadthalle Kasten statt.

Der Schauspiel-Star Gustav Peter Wöhler gestaltet gemeinsam mit der Sopranistin Anush Hovhannisyan, dem Bariton Yuriy Yurchuk und dem Pianisten Sergey Rybin die Veranstaltung „Lehn Deine Wang‘ an meine Wang“. Das Konzert, das bereits 2021 stattfinden sollte, verzückt mit Romanzen in Originalsprache des russischen Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov; übersetzt vorgetragen von Gustav Peter Wöhler.

D

Foto: © Robert Koloyan Anush Hovhannisyan

er Hummelflug, das Spanische Capriccio und die Scheherazade zählen zu seinen bekanntesten Werken. Doch Nikolai Rimski-Korsakow hat neben zahlreichen Opern, drei Sinfonien, mehrere sinfonische Dichtungen auch viele Lieder geschrieben, die er selbst der Gattung der „Romanzen“ zuordnet. Sie können als Vorstudien oder Ableger seiner Opern angesehen werden. Die erste dieser „Romanzen“ schrieb er mit 21 Jahren auf Heinrich Heines Gedicht „Lehn Deine Wang’ an meine Wang’“, später fand er seine Vorlagen in der russischen Dichtung, bei Alexander Puschkin, Michail Lermontow und vor allem Alexej K. Tolstoj, einem Cousin Lew Tolstojs, der vor allem durch seine historischen Romane bekannt wurde. Der elegische Tonfall, die Einsamkeit und der Liebesschmerz geben die Themen vor und sind Spiegelungen der Seele in der Natur. Rimski-Korsakov schafft aus den lyrischen Vorlagen kleine Meisterwerke seiner Kompositionskunst, die den Zuhörer mit der Schönheit der russischen Originalsprache zum Valentinstag verzaubern.

Karten für alle Konzerte der Reihe KunstKlang sind im Kulturbüro, Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen erhältlich. Das Kartenbüro ist auch unter 09852 90444 und per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen.de erreichbar. Bereits für 2021 erworbene Karten behalten auch für diesen Termin ihre Gültigkeit.

Informationen zu den Konzerten gibt es zudem auf www.kunstklang-feuchtwangen.de