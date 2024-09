KunstKlang in Feuchtwangen weckt Neugier auf Musik

Die Konzerte der Reihe KunstKlang unter künstlerischer Leitung von Christiane Karg bieten seit 2014 musikalische Vielfalt. Die Lust, immer wieder etwas Neues zu entdecken und das Publikum mit dem Außergewöhnlichen zu überraschen, ist von Anfang an Teil des Konzepts. So wurde auch für die 11. KunstKlang-Saison 2024/2025 ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Am 15. Dezember 2024 widmet sich das erste Konzert der besonderen Stimme von Sopranisten und Counter-Tenören. Begleitet von dem Harfenisten Joel von Lerber ehrt Mayaan Licht den bedeutendsten Komponisten der Barockzeit Georg Friedrich Händel mit einer intimen Hommage. Im Vorfeld des Konzerts spricht Brigitte Fassbaender mit Christiane Karg über Geschlechterrollen und Stereotype auf und hinter der Opernbühne. Mit dem zweiten, dem traditionellen Konzert zum Valentinstag am 14. Februar 2025 begibt sich KunstKlang mit dem Publikum auf die wohl berühmteste musikalische Winterreise: Zu hören ist Franz Schuberts Liederzyklus »Die Winterreise«. Der Bariton Konstantin Krimmel wird am Klavier begleitet von Ammiel Bushakevitz. Das Konzert am 5. April 2025 ist eine Kooperation mit den Kreuzgangspielen, denn es vereint zwei großartige Künstler-Persönlichkeiten auf der Bühne: Christiane Karg und Helmut Mooshammer. Sie nähern sich begleitet von Senka Brankovic am Klavier auf ihre ganz eigene Weise berühmten Frauenfiguren und ihren (un)bekannten Geschichten. Im Zeichen des »Tango Argentino« steht das Konzert am 17. August 2025. Ulrike Payer und Christiane Karg bieten im romantischen Ambiente des sommerlichen Kreuzgangs einen Konzertabend voll musikalischer Leidenschaft und Melancholie.

Mehr Infos unter: www.kunstklang-feuchtwangen.de