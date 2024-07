Kupferfest von 12. bis 14. Juli in Neu-Kupfer

Im Rahmen des Kupferfestes, am Wochenende vom 12. bis 14. Juli, präsentiert der Musiker und Kabarettist Michael Krebs in seinem Heimatort eine besondere Show. Krebs, der gerade deutschlandweit sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, stellt für diesen Abend unter dem Titel »Desch brudaal« ein einmaliges Programm zusammen, das so nur in Neu-Kupfer stattfinden kann. Eine Hommage an den Ort, an dem alles begann. Michael Krebs hat zahlreiche Alben veröffentlicht und über 20 Comedy-, Kabarett- und Musikpreise erhalten. Seine stilistische Experimentierfreude führte ihn von Auftritten in Wacken, bei Nightwash und dem 3sat-Festival. Am Freitag, den 12. Juli 2024 kommt er nun um 20 Uhr zu einem Kupferfest-Special-Heimspiel mit dem Titel »Desch brudaal« nach Neu-Kupfer. Darüber hinaus gibt es beim Kupferfest noch viele weitere Highlights, etwa der Auftritt der Band »3 Pounds« am Samstag oder der Festbetrieb am Sonntag.

Fr. 12. bis So. 14. Juli, Neu-Kupfer, www.kupferzell.de