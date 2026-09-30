La Diva in Heidenheim, 10.10.26

Nach ihrem gefeierten Auftritt als Madama Butterfly kehrt die moldauische Sopranistin Olga Busuioc ins Festspielhaus CCH zurück. Gemeinsam mit dem Orchester der OH! Cappella Aquileia unter der Leitung von Marcus Bosch gestaltet sie einen festlichen Opernabend mit Arien, Ouvertüren und Intermezzi von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und Antonín Dvořák. Busuioc zählt zu den international gefragten Sopranistinnen ihrer Generation. Von der legendären Mirella Freni gefördert, gastiert sie heute an bedeutenden Opernhäusern und Festivals weltweit. Im Festspielhaus präsentiert sie ihre ausdrucksstarke Stimme und musikalische Vielseitigkeit.

La Diva, Sa. 10. Oktober, 19.30 Uhr, Congress-Centrum Heidenheim, heidenheim.de