Musik kennt keine Grenzen – und genau das zeigt das Streichquartett La Finesse mit seinem Programm »Grenzenlos«. Seit über zehn Jahren begeistert das Ensemble mit energiegeladenen Crossover-Konzerten, in denen klassische Musik auf Rock, Pop und viele weitere Stilrichtungen trifft. Mit virtuosem Zusammenspiel, kreativen Arrangements und großer Spielfreude entstehen überraschende musikalische Verbindungen: Mozart begegnet Rockklängen, Beethoven trifft auf moderne Sounds und bekannte Melodien erscheinen in völlig neuem Gewand. So entwickelt La Finesse seinen unverwechselbaren Stil, der Klassik und Unterhaltung auf eindrucksvolle Weise vereint.

Sa. 6. Februar, 20 Uhr, Kultura, Öhringen, kultura-oehringen.de