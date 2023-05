La Finesse: Grenzenlos auf Burg Wertheim

Musik kennt keine Grenzen. Ihre Sprache ist international und erzählt Geschichten unterschiedlicher Völker und verschiedener Generationen. La Finesse befasst sich im neuen Programm genau damit: Grenzen überwinden, überschreiten, ja aufheben. Grenzenlos und ohne Einschränkung zu musizieren. Die Crossover-Konzerte und Shows von La Finesse – seit mittlerweile über zehn Jahren – sind genau die richtige Plattform hierfür. »Was beliebt ist auch erlaubt«, wusste schon Wilhelm Busch. So kreiert das Streichquartett Neues, indem es die unterschiedlichsten Stile miteinander verbindet – das Markenzeichen von La Finesse. Wenn Kühe bessere Milch mit Mozart geben, was passiert, wenn man einen Reigen von Mozarts berührenden Melodien im Klassik-Rock Stil hört? Wie klingt es, wennBeethoven an seinem 250. Geburtstag mit AC/DC auf Konzerttournee geht? La Finesse weiß die Antwort. wol

Fr. 2. Juni, 20 Uhr, Burg Wertheim, www.wertheim.de