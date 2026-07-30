Lachmuskel-Alarm vom 10. Oktober bis 12. Dezember: Vier Comedy-Stars sorgen für Unterhaltung in Böblingen und Sindelfingen

Ob schwäbischer Charme, Ruhrpott-Witz oder bayerischer Grant – in der Kongresshalle Böblingen und der Stadthalle Sindelfingen erwartet Besucherinnen und Besucher in den kommenden Monaten ein hochkarätiges Comedy-Programm. Mit Heinrich Del Core, Markus Krebs, Serdar Karibik und Addnfahrer stehen gleich vier Publikumslieblinge auf der Bühne.

Den Auftakt macht Heinrich Del Core am 10. Oktober in der Stadthalle Sindelfingen mit seinem neuen Programm »Juhuu, meine Frau wird Oma«. Der schwäbische Ausnahme-Comedian erzählt mit viel Selbstironie von den Herausforderungen des Älterwerdens und der neuen Rolle als Opa. Zwischen teuren Kinderwagen, Baby-Apps, veganen Hochzeiten und turbulenten Familienmomenten beweist Del Core einmal mehr sein Gespür für die skurrilen Seiten des Alltags. Am 13. November feiert Markus Krebs in der Stadthalle Sindelfingen sein Bühnenjubiläum. Mit »15 Jahre – Das Beste aus 6 Live-Programmen« präsentiert der Kult-Comedian seine erfolgreichsten Gags – ehrlich, direkt und mit unverwechselbarem Ruhrpott-Charme. Wer trockenen Kneipenhumor und Pointen im Minutentakt liebt, ist hier genau richtig.

Nur einen Tag später, am 14. November, gastiert Serdar Karibik mit seinem neuen Programm »Mein Dschungel« in der Kongresshalle Böblingen. Deutschlands wohl bekanntester Ex-Kita-Erzieher erzählt humorvoll vom Spagat zwischen Vatersein, Familienleben und Comedy-Karriere. Mit viel Tempo, Selbstironie und seinem beliebten schwäbischen Alter Ego »Dietmar Dieterle« sorgt er für einen Abend voller Wiedererkennung und Lachtränen.

Zum Jahresabschluss kommt am 12. Dezember der Addnfahrer mit seinem Programm »Lausbuam Gschicht‘n« in die Stadthalle Sindelfingen. Was 2015 mit einem spontanen Video beim besten Freund begann, entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Social-Media-Karrieren im deutschsprachigen Raum – mit über 155 Millionen erreichten Menschen. Auf der Bühne begeistert der Niederbayer mit urigem Charme, ehrlichen Geschichten aus dem Alltag und seinem unverwechselbaren Dialekt. Seine humorvollen Erzählungen sind authentisch, bodenständig und treffen den Nerv des Publikums.

Vier Abende, vier unterschiedliche Humorstile und unzählige Pointen: Wer dem Alltag für ein paar Stunden entfliehen möchte, sollte sich diese Comedy-Highlights in der Stadthalle Sindelfingen und der Kongresshalle Böblingen nicht entgehen lassen.

Das Comedy-Programm

Sa. 10. Oktober, 20 Uhr: Heinrich Del Core, Stadthalle Sindelfingen

Fr. 13. November, 20 Uhr: Markus Krebs, Stadthalle Sindelfingen

Sa. 14. November, 20 Uhr: Serdar Karibik, Kongresshalle Böblingen

Sa. 12. Dezember, 20 Uhr: Addnfahrer, Stadthalle Sindelfingen

Weitere Informationen und Tickets unter www.cc-bs.com