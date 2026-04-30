Lady R and the Paulinettes, 13.05.26

»Lady R and the Paulinettes« spielen mehr als Musik – sie erzählen Geschichten, die nachklingen. Sanfte Gitarren, warmer Bass und die Stimme von Pauline Ruhe schaffen eine Atmosphäre zwischen Leichtigkeit und Tiefe. Ihr Sound bewegt sich zwischen Soul und Jazz, getragen von der Idee, dass Musik ein Dialog ist. An Lady R’s Seite drei Musiker, die die gemeinsamen Geschichten weiterschreiben: Werner Acker an der Gitarre, dessen Soli wie handgeschriebene Briefe klingen. Felix Schrack am Schlagzeug, der den Puls hält wie ein Herzschlag. Und Florian Dohrmann am Kontrabass – tiefe, warme Töne, präzise und fesselnd, wie ein Filmdialog im Halbdunkeln.

Lady R and the Paulinettes, Mi. 13. Mai, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de