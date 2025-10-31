LaFee: Die Königin der Nacht, 11.1125

Ehrliche Musik, authentische Texte – wenn Fans und Künstler sich auf Augenhöhe begegnen, entsteht echte Magie. Genau das macht LaFee seit Jahren aus. Die deutsch-griechische Sängerin und Songwriterin hat längst Kultstatus erreicht. Mit ihrem Debütalbum »LaFee« (2006) landete sie direkt auf Platz 1 der österreichischen Charts und holte Gold in Deutschland. Ein Jahr später legte sie mit »Jetzt erst recht« nach – ein weiteres Nummer-1-Album, diesmal sogar mit Platin ausgezeichnet. Ihre energiegeladenen Live-Shows und eine treue Fanbase machten sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der 2000er-Jahre .Nach fünf Studioalben meldet sich LaFee mit frischem Sound zurück. In ihren Songs verbindet sie starke Beats, fette Gitarren und tiefgehende Texte über die Herausforderungen unserer Zeit. Vor allem Live sorgt sie für Gänsehaut-Momente.

LaFee, Di. 11.November, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, stuttgart-live.de