Lake Street Dive in Stuttgart, 08.10.26

Lake Street Dive verbinden Soul, Folk, Jazz und Pop zu einem eigenständigen Sound. Schlagzeuger Mike Calabrese beschreibt die Musik der US-Band als Versuch, The Beatles und Motown auf eine gemeinsame Party zu bringen. Seit ihrer Gründung 2004 in Boston hat das Quintett seinen Stil stetig weiterentwickelt und sich als international gefragte Liveband etabliert. Mit ihrem Album »Good Together« setzte die Band 2024 ihre musikalische Reise fort. Die Songs reichen von Siebzigerjahre-Funk und Dance-Einflüssen bis zu psychedelischem Rock. Im Mittelpunkt steht die musikalische Vielfalt der fünf Mitglieder, die ihre unterschiedlichen Stile mit Experimentierfreude verbinden.

Lake Street Dive, Do. 8. Oktober, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, stuttgart-live.de