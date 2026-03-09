LaLeLu: A capella oder Comedy? Beides!, 19.03.26

Und sie brauchen kein einziges Instrument, um mit A cappella satt und kiloweise Spaß das Haus zu rocken: LaLeLu, die A cappella-Sensation aus Hamburg! Neben Stuttgart, München und Frankfurt kommen LaLeLu auf ihrer Tour durch Süddeutschland am 19. März auch nach Niederstetten. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik begeistern sie seit fast 30 Jahren Publikum und Presse. Denn das, was die vier Stimmakrobaten tun, ist einzigartig: ist das jetzt ein A cappella Konzert oder Musik-Kabarett mit politischen Seitenhieben oder einfach sinnbefreiter Spaß? – Alles zusammen, denn Frank Valet, Sanna Nyman, Jan Melzer und Tobias Hanf tun nur das, was ihnen gefällt.

Do. 19. März, 20 Uhr, Alte Turnhalle, Niederstetten, www.niederstetten.de