Weihnachten mit LaLeLu verspricht einen ebenso musikalischen wie humorvollen Abend. Die vier Stimmakrobaten aus Hamburg begeistern mit einer außergewöhnlichen Mischung aus A-cappella-Gesang, Comedy, Parodie und musikalischer Virtuosität. In ihrer Weihnachtsshow nehmen Sanna Nyman, Tobias Hanf, Jan Melzer und Frank Valet das Fest der Liebe mit viel Witz und Selbstironie aufs Korn. Ob vergessene Weihnachtsgeschenke oder kuriose Familientraditionen: Kein Klischee bleibt verschont. Als besondere Perle präsentieren die vier Stimmakrobaten aus Hamburg das Weihnachtsmusical »Kumpel Jesus«: mit Helene Fischer als Maria, Marius Müller-Westernhagen als Josef, Marc Forster als Jesus und Xavier Naidoo als Esel.

LaLeLu, Fr. 11. Dezember, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com