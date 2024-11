LaLeLu - A capella am 30. November in Osterburken

LaLeLu – das sind die vier Stimmakrobaten Frank Valet, Sanna Nyman, Jan Melzer und Tobias Hanf. Das Hamburger Quartett bietet a cappella vom Feinsten. Aber nicht nur wegen ihres Gesanges sind sie erfolgreich, das besondere an den Bühnenshows von LaLeLu ist ihre stechende Ironie und ihr komisches Talent. Bereits 1995 entstand die Idee für die a-cappella-Band und so feiert LaLelu nächstes Jahr das 30-jährige Bühnenjubiläum. Ob auf Kleinkunstbühnen oder in der großen Elbphilharmonie, das Quartett begeistert. Die Grenze zwischen A-Cappella-Konzert, Comedy und Musikkabarett sind dabei fließend. Bissig, politisch, ironisch und natürlich melodisch gestalten sie ihre Konzerte und erfinden sich, aber vor allem bekannte Lieder und Hymnen immer wieder neu. Von Leonhard Cohen über Herbert Grönemeyer bis hin zu Depeche Mode, vor den Vokal-Quartett ist keiner sicher. Als die Band in der Corona-Zeit auf ein Publikum verzichten mussten, machte sie aus der Not eine Tugend und startete ihren Video-Blog »Kratzen im Hals«, der mit 100 Folgen eine Chronik der Corona-Pandemie wurde. Mit Song-Parodien und der »Weisheit des Tages« boten sie der Pandemie die Stirn. "Unser ironischer Blick ist der rote Faden durch alle Jahre von LaLelu. Ebenso wie unser parodistischer Ansatz und dabei machen wir vor nichts Halt und uns ist nichts heilig." Bei allem Witz und Nonsense, der Kunst des Parodierens und der unterhaltenden Show darf man auf keinen Fall vergessen eines zu betonen: musikalisch und gesanglich ist Laleu a cappella auf allerhöchstem Niveau.

Sa. 30. November, Baulandhalle Osterburken, www.osterburken.de