Lange Nacht der Kultur am 12. Oktober in Heilbronn

Die »Lange Nacht der Kultur« bietet alle zwei Jahre ein buntes und vielfältiges Kulturprogramm für alle Altersgruppen in der Heilbronner Innenstadt. Am 12. Oktober ist es wieder soweit: Die Eröffnung findet um 17 Uhr in der Bibliothek statt.

Über 40 Institutionen öffnen bis Mitternacht ihre Türen und laden bei freiem Eintritt zu einem unvergesslichen Abend ein. Ob Theater, Musik, Literatur oder bildende Kunst – die Vielfalt des Angebots ist beeindruckend. Das kurzweilige Programm bietet Einblicke in Theaterstücke und klassische Konzertformate, in Tanz und Kabarett sowie in bildende Kunst und Film. Besucher erleben auf ihrem Weg durch Heilbronn Lesungen, besuchen außergewöhnliche Ausstellungen in den örtlichen Museen und Galerien oder lassen sich von Streetart und spontanen Darbietungen überraschen. Viele Kulturinstitutionen haben zusätzlich zu ihrem eigenen Angebot Kulturakteure eingeladen und so findet man Bands im Stadtarchiv, Kindertheater in der Stadtbibliothek oder Musik und Lesungen auf der Inselspitze. An der Südstraße schließen sich Künstlerinnen und Künstler zur »Straße des Südens« zusammen und öffnen ihre Ateliers und Ausstellungen. Verschiedene Kunstformen gibt es ebenfalls bei den »Hinterhöflichkeiten« in der Nähe der Harmonie zu entdecken. Auch das Württembergische Kammerorchester öffnet seinen Probesaal. Zudem stellt die Stadt Heilbronn sieben Bühnen für die vielfältige kreative Szene Heilbronns zur Verfügung: Im Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie, im Gumbel-Saal der Volksbank, im Deutschhofkeller der Volkshochschule, im Innenhof des Deutschhofs, auf dem Kiliansplatz, im KAI und im Willy-Brandt-Haus treten mehr als 30 Bands, Tänzer und Kulturakteure mit ihrem Programm auf. Besonders beliebt sind Mitmachaktionen und Workshops, bei denen sich Groß und Klein kreativ austoben können. Diese finden u.a. in der Musikschule, im KAI, und im Deutschhofkeller statt. Der KI-Pavilion der experimenta ist ebenfalls geöffnet. Die »Lange Nacht der Kultur« ist eine großartige Gelegenheit, die kulturellen Schätze von Heilbronn (neu) zu entdecken und einen abwechslungsreichen Abend zu erleben.

Lange Nacht der Kultur

Sa. 12. Oktober, 17 bis 0 Uhr

Innenstadt, Heilbronn

Das komplette Programm:

www.heilbronn.de/kulturnacht