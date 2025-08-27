Lara Ermer: Leicht entflammbar, 21.09.25

Zu zweiten Mal konnte das Team des Kunstverein Tauberbischofsheim die Autorin, Moderatorin und Comedienne Lara Ermer für den Engelsaal gewinnen. Diesmal präsentiert sie ihr neues Programm »Leicht entflammbar« als Vorpremiere. Darin nimmt sie unseren Alltag aufs Korn: Die Gesellschaft ist zerstritten, der Döner kostet 8€ und fiese neue Mücken pieksen jetzt noch pieksiger. Die Welt versinkt im Chaos und selbst Ordnungsqueen Marie Kondo räumt nicht mehr auf. Das Einzige, was uns jetzt noch retten kann, sind ein großer Bottich Eis und die romantische Kaminfeuer-DVD. Lara Ermer macht sich’s trotzdem nicht zu gemütlich und rechnet ab. Hinter dem Programm stehen wasserfeste Recherchen, die Tiefen des Internets und ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Ernstzunehmender wird Comedy nicht.

So. 21. September, 17 Uhr, Engelsaal, Tauberbischofsheim, kv-tbb.de