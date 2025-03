Lars Eidinger am 4. April im Audi Forum Neckarsulm

Lars Eidinger im Doppelpack: Zu Beginn des Abends liest und singt der Berliner Theater- und Filmschauspieler aus Brechts „Hauspostille“, im Anschluss mischt er am DJ-Pult elektrische Popmusik, Techno und experimentelle Musik.

Eidingers Karriere begann 1996 am Deutschen Theater. Seit 1999 ist er festes Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Mit dem Drama „Alle Anderen“ hatte er 2009 seinen Durchbruch als Filmschauspieler. Heute ist er aus unzähligen Filmen bekannt, ob als Bertolt Brecht in „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“, in der Hauptrolle des Roadmovies „25 km/h“ an der Seite von Bjarne Mädel, als Alfred Nyssen in „Babylon Berlin“ oder in internationalen Produktionen wie „Irma Vep“ oder „White Noise“.

Musikalische Lesung

Im ersten Teil des Abends liest und singt Lars Eidinger aus Brechts Gedichtsammlung und wird dabei von Hans Jörn Brandenburg auf dem Klavier, Spinett, Keyboard und Harmonium begleitet.

Die „Hauspostille“ wendet sich an das Gefühl der Leserschaft und deren Verstand. Die Lektüre empfiehlt sich in Zeiten roher Naturgewalten und in Stunden des Reichtums, dem Bewusstsein des Fleisches und der Anmaßung. Zu singen ist sie unter Anschlag harter Misslaute. Sie hat zum Motto: Zum Dank dafür, dass die Sonne sie bescheint, werfen die Dinge Schatten. So heißt es in der Anleitung zum Gebrauch von Bertolt Brechts „Hauspostille“, die der Dramatiker 1916 begann und immer wieder neu ordnete.

DJ-Event „Anti Disco“ nach der Lesung

Abseits der großen Bühne hat sich Lars Eidinger inzwischen auch einen Namen als Musiker und DJ gemacht. Seine Veranstaltungen unter dem Namen „Anti Disco“ sind ein absolutes Highlight. Als DJ vermischt Eidinger Pop, Techno und experimentelle Musik und lässt dadurch etwas völlig Neues entstehen.

