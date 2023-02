Lars Redlich in Bopfingen

Der Thermomix unter den Kleinkünstlern: Lars Redlich

Lars Redlich, Kabarettist und Musical-Star, oder wie er sich selbst bezeichnet »der Thermomix unter den Kleinkünstlern« und erzeugt Lachtränen bei seinen Zuschauern: Er singt, swingt, springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, die Diva, zückt die Klarinette für eine Klezmer-Nummer, textet Hits wie »Mandy« oder »Ladies‘ Night« brüllend komisch um und unternimmt einen zweistündigen Frontalangriff auf die Lachmuskeln! Ob mit eigenen Songs, wie über das traurige Schicksal der einzelnen Socke Schorsch, oder Interpretationen von »I Will Always Love You« brilliert das Multitalent Redlich als Sänger, Pianist und Klarinettist. Sein selbstironisches Bühnenprogramm ist ein einzigartiges Zusammenspiel aus Show, intelligenter Comedy und Musikkabarett, das dem Zuschauer kaum Zeit zum Durchatmen lässt! Kein Wunder, dass Lars Redlich innerhalb kürzester Zeit mit diversen renommierten Kleinkunstpreisen überhäuft wurde. alh

Lars Redlich, Sa. 18. März, 20 Uhr, Schranne im Alten Rathaus Bopfingen,

www.bopfingen.de