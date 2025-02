Lars Redlich am 15. März in Eberbach

Lars Redlich ist der Thermomix unter den neuen Komikern: Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker und die Diva und parodiert mit neuen Texten brüllend komisch Hits wie »Stairways to Heaven« oder »Despacito«. Seine eigenen Songs zeugen von Phantasie und grandiosem Humor, so etwa das Lied von »Eike der Eintagsfliege«, die sich nicht vermehren kann, weil One-Night-Stands auch im Tierreich einen schlechten Ruf haben. Ein zweistündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln!

Sa. 15. März, 20 Uhr, Depot 15/7, Eberbach

www.kulturlabor-eberbach.de