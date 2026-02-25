Lars Ruth: Magie, Gedanken und Illusionen, 22.03.26

Lars Ruth, Gedankenleser, Magier, Seher und Scharlatan, präsentiert seine bisher persönlichste Show. Auf poetische Weise führt er durch eine Welt voller Magie, Wunder und Selbstzweifel, in der Realität und Illusion miteinander verschmelzen. Die Reise spannt sich durch Zeit und Raum, Begegnungen mit Menschen, Wundern und mit sich selbst: Hoffnungen, Ängste, Sehnsüchte. Lars Ruth erkundet verborgene Geheimnisse und erlebte Wunder in einer rationalen Welt. Mit Fantasie werden die Nebel um verschwundene Kindheitszauber gelichtet, verborgene Welten hinter den Grenzen des Alltäglichen sichtbar. Ein Erlebnis, das Staunen, Nachdenken und Träumen verbindet.

Lars Ruth, So. 22. März, 18 Uhr, Arche, Dischingen, www.kultur-in-der-arche.de