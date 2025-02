Latvian Blues Band am 21. März in Brackenheim

Sie kommen, wie der Name schon sagt, aus Lettland. Hat man dort den Blues? Auf jeden Fall. Die Latvian Blues Band, eine sehr junge Band um den Gitarristen und Sänger Janis Bukovskis, hat 1997 damit begonnen, Musik im Stil ihrer großen Vorbilder zu spielen (Muddy Waters, Howlin‘ Wolf, Elmore James, Little Walter, Robert Johnson). LBB ist live eine Ausnahmeband, Die Band spielt wie aus einem Guss, die Bläser werden immer im richtigen Moment eingesetzt. Janis hat eine erstklassige Spieltechnik und ist mit einer wunderbaren Stimme gesegnet, und auch Artis Locmelis (Saxophon) und Nauris Strezs (Posaune) sind eine Bereicherung für diese Band, die einst als Quartett begann. Ihr jazz-funkiger Blues geniesst inzwischen auf Festivals in den Staaten, Kanada und Europa einen exzellenten Ruf. Bis heute hat die Latvian Blues Band (LBB) mit einer ganzen Reihe grosser Musiker gearbeitet.

Fr. 21. März, 20 Uhr, Kulturbühne »Kapelle im Schloss Brackenheim«

www.kulturforum-brackenheim.de