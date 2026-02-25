Laura Cox: Southern Blues Rock, 28.03.26

Laura Cox gilt als Vorbild für eine neue Generation von Rock-Gitarristen. Seit 2017 prägt sie die Szene mit ihrem frischen Southern Blues Rock und hat bereits drei Alben veröffentlicht. Ihre energiegeladenen Auftritte auf Festivals wie Hellfest, Download oder Time To Rock machen sie zu einem festen Bestandteil der internationalen Rocklandschaft. Parallel dazu hat sie sich mit Gitarrentipps, Covers und eigenen Songs auf YouTube eine treue Fangemeinde von über 500.000 Followern aufgebaut. Weltweit wird sie in einem Atemzug mit Größen wie Nancy Wilson, Nita Strauss oder Joan Jett genannt. Ihr viertes Studioalbum »Trouble Coming« erschien im Oktober und führt sie auf eine Europatournee, die im März auch Reichenbach erreicht.

Laura Cox, Sa. 28. März, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de