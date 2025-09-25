Lauter, ehrlicher, einfach Faisal, 19.10.25

Er war weg vom Fenster – jetzt ist er zurück, lauter, ehrlicher und schärfer als je zuvor. Faisal Kawusi, der deutsch-afghanische Comedy-Star, geht mit seinem neuen Bühnenprogramm »Reinkanaktion« auf große Live-Tour. Was das Publikum erwartet, ist mehr als nur Comedy: Es ist die Wiedergeburt eines Entertainers – mit Gags, die treffen, Geschichten, die bewegen, und Momenten, die Gänsehaut verursachen.

Vom Tiefpunkt zurück ins Rampenlicht: Faisals Karriere gleicht einem Comeback, wie es im Buche steht. In »Reinkanaktion« nimmt er das Publikum mit auf eine emotionale Reise – durch seine Höhen und Tiefen, durch Skandale und stille Momente, durch schallendes Gelächter und schonungslos ehrliche Reflexion.

Faisal zeigt sich so nahbar wie nie zuvor – und bleibt trotzdem der Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er erzählt von seinem Aufwachsen zwischen zwei Kulturen, von Alltag und Anderssein, von Vorurteilen, Abstürzen und Neuanfängen. Dabei verbindet er seine afghanischen Wurzeln mit seinen deutschen Erfahrungen – und macht genau daraus messerscharfe, selbstironische Stand-up-Comedy, die nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Dabei spricht Faisal nicht nur für sich selbst, sondern auch für eine Generation, die zwischen Herkunft und Heimat oft hin- und hergerissen ist. Mit feinem Gespür für gesellschaftliche Themen, überraschender Tiefe und entwaffnendem Humor schafft er es, Brücken zu bauen – zwischen Kulturen, Generationen und Perspektiven.

In »Reinkanaktion« gewährt Faisal exklusive Einblicke in das, was hinter den Kulissen seiner Auszeit passiert ist. Es wird schockierend, berührend – und immer wieder urkomisch. Diese Show ist mehr als Unterhaltung. Sie ist ein Statement. Ein Abend, der hängen bleibt.

Mit einer einzigartigen Mischung aus Selbstironie, Direktheit und emotionaler Tiefe reißt Faisal nicht nur Pointen, sondern auch Mauern ein – in den Köpfen und zwischen den Menschen. Er zeigt, dass Humor nicht nur unterhalten, sondern auch heilen kann.

Ganz egal, ob eingefleischter Faisal-Fan oder neugieriger Newcomer im Publikum: Diese Show ist ein Pflichttermin. Denn Faisals Humor ist nicht nur klug, laut und direkt – er ist auch mutig. Und genau das macht »Reinkanaktion« zu einem echten Highlight der aktuellen Comedy-Landschaft.

Bekannt aus TV-Formaten wie Let’s Dance, Das große Backen und vor allem durch seine eigene Late-Night-Show »Die Faisal Kawusi Show«, hat sich der Comedian mit afghanischen Wurzeln längst einen festen Platz in der deutschen Comedy-Szene gesichert. Nun kehrt er zurück – authentischer, selbstreflektierter und witziger als je zuvor.

Faisal Kawusi: So. 19. Oktober, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de