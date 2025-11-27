Lava in Eberbach (26.12.25)

Ihre Konzerte sind voller Spontanität, Spielwitz und dem nötigen Killerinstinkt und sind das Markenzeichen der Band. Man kann es spüren, wenn die Jungs auf der Bühne loslassen und der Spirit des Rock and Roll den Tanzboden küsst. Das hat die Band bei zahlreichen Auftritten im In- und Ausland bewiesen. Professionalität gepaart mit glühender Leidenschaft und spielerischem Wahnsinn. Das ist der Motor, der die vier Jungs aus dem Rhein-Neckar Delta zusammenhält. Dass sie ihre Musik und ihr Publikum lieben zeigen sie jeden Abend aufs Neue.

Fr. 26. Dezember, 20 Uhr, Depot 15/7, Eberbach, www.kulturlabor-eberbach.de