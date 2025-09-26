Legendary: Elvis in Stuttgart, bis 9.11.25

Er war eine Ikone, die Musikgeschichte schrieb und ganze Generationen inspirierte. Elvis Presley veränderte die Musikwelt mit seinem einzigartigen Stilmix grundlegend. Seine Ausstrahlung, seine unverkennbare Stimme und sein markanter Look machten ihn zu einem globalen Superstar. Sein Leben war ein Wechselspiel aus Triumph und Tragik, aus Ruhm und innerer Zerrissenheit. Die neue Show im Friedrichsbau Varieté »Legendary: Elvis« zeichnet eine emotionale Reise durch das Leben des King of Rock ’n’ Roll – von den bescheidenen Anfängen bis hin zu den glanzvollen Tagen in Graceland. Ein internationales Ensemble aus Artisten und Tänzern begleitet die Show. Nils Strassburg, von Time Warner New York als »Deutschlands bester Elvis-Interpret« ausgezeichnet, bringt die größten Hits des King live auf die Bühne zurück. Eine Show voller Emotion, Leidenschaft und zeitloser Magie.

Legendary: Elvis, bis So. 9. November, Do. bis Sa., 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, www.friedrichsbau.de