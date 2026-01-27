Lennart Schilgen auf poetischen Umwegen, 01.02.26

Ständig erreichbar zu sein, ist Vergangenheit. Lennart Schilgen überzeugt durch gezielte Abwesenheit. Wenn er nicht auf der Bühne steht oder renommierte Kleinkunstpreise wie den Prix Pantheon oder den Stuttgarter Besen entgegennimmt, zieht er sich zurück. Aus seinen Auszeiten kehrt er mit Liedern und Gedichten zurück, die von Umwegen erzählen: von äußeren Wegen ebenso wie von inneren Schleifen. Mit spielerischer Leichtigkeit, feinem Witz und einem Gespür für die Schattenseiten des Lebens. Begleitet von versiertem Klavier- und Gitarrenspiel, seiner markanten Stimme und einem wachen Geist führt Schilgen sein Publikum sicher über gedankliche Abgründe.

Lennart Schilgen, So. 1. Februar, 17 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de