Leonberg feiert die Leonpalooza

Bereits zum 4. Mal in Folge findet diesen Sommer das Leonpalooza statt. Die Open Air Konzertreihe im Herzen der Stadt Leonberg auf dem Bürgerplatz am Eingang des Stadtparks. Innerhalb der vergangenen Jahre hat sich dieses Festival bundesweit etabliert und steht für Hautnahatmosphäre zu den Stars. Los geht es am 13. Juli mit einem echten deutschen Weltstar. 2023 fliegen Nenas »99 Luftballons« seit 40 Jahren um die Welt. Das ist natürlich ein Grund zu feiern, wofür man passenderweise unter freiem Himmel zusammenkommt. Sie bringt in Leonberg zusammen mit ihrer zehnköpfigen Band ihre Musik aus vier Jahrzehnten auf die Bühne. Nur einen Tag später bringen The Hooters den Bürgerplatz zum Beben. Es wird der erste Auftritt der legendären amerikanischen Rock-Band bei der Leonpalooza. Am 15. Juli ist dann Kim Wilde, die freche Pop-Ikone der 80er-Jahre, in Leonberg zu Gast. Songs wie »You Keep Me Hangin‘ On«, »Kids in America« oder »You Came« machten sie legendär. Sie liefert eine Sommer-Popshow der Ohrwürmer. Mit Chris de Burgh kommt nur einen Tag später dann ein irischer Weltstar auf den Bürgerplatz. In Leonberg zeigt er sich als ein authentischer Künstler, der nahbar ist. Ian Anderson und die Band Jethro Tull sind eine der erfolgreichsten und beständigsten Progressive Rock Bands der Welt. Seit 1968 stehen sie für mitreißende Musik. Mit neuem Album im Gepäck sind sie am 20 Juli live zu erleben. Erotisch geht es am 21. Juli weiter, wenn die Stuttgart Burlesque Revue ihr verführerisches Open Air Programm zeigt. Mit Elementen aus Burlesque, Akrobatik, Artistik, Feuershow und Drag ist das abendfüllende Programm auch in diesem Jahr ein echter Hingucker. Am 22. Juli gibt es bei SWR1 Pop & Poesie in Concert eine einzigartige die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show zu erleben. Drei weitere Acts werden noch bekannt gegeben.

4. Leonpalooza

Do. 13. bis So. 22. Juli,

Bürgerplatz, Leonberg,

alle Infos und Termine:

www.leonpalooza.de