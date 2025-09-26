Stadthalle Leonberg: Saison 2025/2026 startet im September

Die Besucherinnen und Besucher in der Stadthalle Leonberg erwartet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit zahlreichen Highlights für jeden Geschmack. Musical-Fans dürfen sich auf den Gala-Abend des Musicals am 25. Januar freuen. Rockliebhaber erleben »The Vipers – A Queen Tribute Show« am 11. Oktober, Comedy gibt es mit »Eure Mütter« am 18. Oktober, und für Partystimmung sorgen »Prof. Alban & die Heimleuchter« am 25. Oktober. Das traditionelle Weihnachtsballett »Schwanensee« wird am 23. Dezember vom Royal Classical Ballet aufgeführt, und »The 12 Tenors« begeistern am 28. Februar mit großartigen Stimmen. Aber damit nicht genug: Die beliebte Talk-Reihe »Schoog im Dialog« mit Bernadette Schoog als Moderatorin startet am 30. September mit Gerichtsmediziner Joe Bausch.

× Erweitern Foto: Vipers Queen Tribute Show

Weitere Gäste sind Jörg Hartmann am 25. November, ChrisTine Urspruch am 11. Februar und Frank Plasberg am 26. März. Neu ist das »Kleinkunstpäckle«: Vier Tickets für 84 Euro bieten eine Auswahl aus Comedy, Musik und Kabarett, darunter Max Beier, Christoph Reuter, Unduzo, Hans Gerzlich, Dagmar Schönleber, Stefan Waghubinger, Uli Boettcher und Murzarella. Weitere Highlights sind das »Comedy-Event«, moderiert von Helge Thun am 6. Februar, Andy Häusslers mentalmagisches Programm am 23. Oktober, die poetisch-akrobatische Show »Steam« am 29. November, die Back-Show der Wildbakers am 6. Dezember und die Whitney Houston Tribute-Show am 14. Dezember. Lesungen mit Wladimir Kaminer am 15. März und Sebastian Fitzeks Psychothriller »Die Therapie« am 29. April runden das Programm ab.

Stadthalle Leonberg, Römerstraße 110, 71229 Leonberg, alle Infos & Tickets: www.stadthalle-leonberg.de