Les Femmes Musicales, 07.06.26

Mit »Les Femmes Musicales - Chansons der Salonièren« entführt die Villa Stützel in die eleganten musikalischen Salons des 19. Jahrhunderts in Paris, London und Frankfurt. Im Mittelpunkt stehen weltläufige Gastgeberinnen und ihre feinsinnigen Kompositionen, die den Geist dieser Epoche lebendig werden lassen. Es musizieren die Sopranisten Annette Fischer und Robert Crowe, die von Nelya Menschikova am Klavier begleitet werden . Auf dem Programm stehen Werke von Pauline Viardot, Clémence de Grandval, Mathilde de Rothschild und Amy Woodforde-Finden. Die Auswahl zeigt die stilistische Vielfalt weiblicher Komponistinnen jener Zeit. alh

Les Femmes Musicales, So. 7. Juni, 19 Uhr, Villa Stützel, Aalen, www.alte-musik-aalen.de