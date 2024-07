Südafrikanischer Lesedi Show Choir beeindruckt im Tübinger Sparkassen Carré

In Ratanda, einem Township von Heidelberg in Südafrika, gibt es Hoffnung. Inmitten des schnell wachsenden und von Armut und Arbeitslosigkeit geprägten schwarzen Stadtteils wird täglich im Lesedi Show Choir unter der Leitung von Thabang Mokoena gesungen. Ein soziokulturelles Projekt at its best, zugleich hoch professionelle und musikalisch erstklassige Konzerte, wie auch die zahlreichen Auftritte im Fernsehen und bei nationalen Chorwettbewerben zeigen. Im Chorland Südafrika zweifellos eine der besten Formationen!

Gesungen werden Alltagslieder, Liebeslieder, auch kritische, politische Songs und Gospels. Überzeugend wirkt nicht nur die musikalische Qualität, sondern auch die atemberaubende Energie, die Kraft der Musik und Lebensfreude. Wer den Lesedi Show Choir hört und tanzen sieht, spürt, wie die Sänger in und mit der Musik leben, und eine Energie, die aus tiefstem Herzen kommt – und für sie zu einem Überlebensmittel und einer zweiten Familie geworden ist. Das Geheimnis des Chors könnte mit »ubuntu« erklärbar sein, jener südafrikanischen Alltagsphilosophie, die die Verbundenheit aller Wesen betont, auf Gemeinschaft und gegenseitigen Respekt setzt und auf die Erfahrung, dass man sich als Einzelner im Kontext der Gruppe entfalten und entwickeln kann. Ein Konzertbesuch lässt ubuntu spürbar werden, diese verbindende und Lebensenergie versprühende Kraft.

Das Benefizkonzert in Tübingen findet zu Gunsten des Bokamoso Musical Home statt. Weitere Infos zu Bokamoso gibt es unter www.afrikachor-heidelberg.de.

Lesedi Show Choir, Freitag, 13. September, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen,

www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen