Lesung mit Tatjana Kruse, 04.11.25

Spannung, Nervenkitzel und schwarzer ­Humor erwarten das Publikum am 4. November in der Stadtbücherei Künzelsau. Die erfolgreiche Krimiautorin Tatjana Kruse liest aus ihrem neuesten, druckfrischen Roman »Mumien morden mittwochs nie« und sorgt für einen fesselnden Abend voller unerwarteter Wendungen. Tatjana Kruse ist bekannt für ihre originellen Kriminalgeschichten mit Titeln wie »Nadel, Faden, Hackebeil«, »Leichen, die auf Kühe starren« oder »Es gibt ein Sterben nach dem Tod«.

Di. 4. November, 19 Uhr, Stadthalle ­Künzelsau, www.kuenzelsau.de