Leuchtende Kinderaugen mit Tarzan & Co. in Sindelfingen und Böblingen

»Hakuna Matata«, »Let it Go« und »Ich bin Peppa Wutz« – 2025 und 2026 wird in der Kongresshalle Böbingen und Stadthalle Sindelfingen wieder gelacht, gesungen, geklatscht und gestaunt.

Klassiker der Kinderliteratur und Filmgeschichte sowie bekannte und beliebte Fernseh- und Hörspiel-Helden werden auf der Bühne von talentierten DarstellerInnen zum Leben erweckt.

Wenn ihre Lieblingscharaktere plötzlich »in echt« vor ihnen stehen, machen kleine Zuschauer große Augen. So treffen die Kinder in den Locations des Congress Centers Böblingen Sindelfingen auf Drachen, Tarzan, Meerjungfrauen und natürlich Peppa Wutz freuen. Los geht der bunte Reigen am 29. März, wenn das Theater Liberi »Tarzan« als ein atemberaubendes Dschungel-Abenteuer inszeniert. Am 1. Juni geht es für das neugierige kleines Schweinemädchen Peppa Wutz gemeinsam mit ihrem kleiner Bruder George und ihren Freunden auf einen spannenden Campingausflug in den Wald. Die Kindermusical-Gala »Hakuna Matata« verspricht am 4. Oktober eine zauberhafte musikalische Reise durch die bunte Welt der Musicals, den bekanntesten Disney-Filmen, sowie den beliebtesten Kinderfilmen- und Serien. Alle Drachenfans haben am 22. November die Möglichkeit, den kleinen Drachen Kokosnuss hautnah und live zu erleben, denn dann gibt es Ingo Siegners großen Bucherfolg als Musical auf der Bühne zu sehen. Zum Jahresabschluss erzählt das Weihnachtsmusical »Die Stille Nacht« am 11. Dezember die Weihnachtsgeschichte in neuem und frischem Gewand. Im Jahr 2026 können sich die Besucher dann am 14. Februar auf das Erdmännchen-Duo »Jan & Henry« und am 9. Mai auf die wilden Alltagsabenteuern der kleinen Conni freuen.

In den kommenden zwei Jahren wird in Böblingen und Sindelfingen also viel gefeiert werden mit fantastischen Musicals für unvergessene Familienmomente und ein ganz besonderes Erlebnis.

Das Kinderprogramm in Böblingen und Sindelfingen

Tarzan – das Musical Sa. 29. März 2025, 15 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

Peppa Wutz live – Peppa auf Abenteuer, So. 1. Juni 2025, 15 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

»Hakuna Matata«, Sa. 4. Oktober 2025, 17 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

Der kleine Drache Kokosnuss – Das Musical, Sa. 22. November 2025, 15 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

Die Stille Nacht –Das Weihnachtsmusical, Do. 11. Dezember 2025, 19 Uhr, Kongresshalle Böblingen

Jan & Henry 2 – Ein neuer Fall für die Erdmännchen, Sa. 14. Februar 2026, 15 Uhr, Kongresshalle Böblingen

Conni – Das Musical! Sa, 9. Mai 2026, 16 Uhr, Kongresshalle Böblingen

alle Infos & Tickets: www.cc-bs.com