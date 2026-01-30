Liebevoller Pöbler mit Haltung: Falk in Heidenheim, 27.02.26

»Unverschämt!« ist bei Falk mehr als ein empörter Ausruf, es ist ein Qualitätssiegel. In seinem aktuellen Konzertprogramm überschreitet der Liedermacher genüsslich Grenzen, mit bissigem, dabei stets sympathischem Sarkasmus. Falk ist ein liebevoller Pöbler, der den Finger in die Wunden des Alltags legt, zugleich aber auch ein sensibler Geschichtenerzähler mit nachdenklichen Momenten, die berühren können. Für zart besaitete Gemüter ist ein Konzertabend mit ihm vielleicht nichts. Wer jedoch Freude daran hat, über die Absurditäten des Lebens zu lachen und auch sich selbst nicht zu ernst nimmt, wird diesen Abend garantiert als unverschämt gut erleben.

Falk, Fr. 27. Februar, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, heidenheim.de