LIKE - A Tribute To Wes Montgomery, 15.04.26

Die Musik von Wes Montgomery neu erleben: Dieser Aufgabe widmet sich das Quartett um Werner Acker. Montgomery prägte das Jazzgitarrenspiel nachhaltig, komponierte eigene Werke, arrangierte Pop-Songs und prägte damit zahlreiche Standards. Das Quartett interpretiert eine Auswahl aus seinem vielfältigen Schaffen, kombiniert klassische Jazz-Standards mit eigenen »Homage«-Kompositionen und schafft so ein swingendes, groovendes Gesamtkonzept. Dabei bleiben stets Freiräume für Improvisationen und musikalische Dialoge zwischen den Instrumenten, die die Energie und Virtuosität Montgomerys auf die Bühne transportieren.

LIKE - A Tribute To Wes Montgomery, Mi. 15. April, 20.30 Uhr, Tresor im Weberpark, Göppingen, www.jazz-ig.de