LinkMichel in Obersulm-Willsbach (1.8.26)

Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum präsentiert LinkMichel sein neues Programm »Jetzt Hammer den Salat«. Mit falschen Fährten, überraschenden Wendungen und rasantem Wortwitz beleuchtet der preisgekrönte Comedian die Absurditäten des Alltags. Energiegeladen erzählt er aus seinem Leben als Vater, Ehemann und Mensch – stets selbstironisch, pointiert und mit perfektem Timing. Eine knapp zweistündige Zwerchfellattacke voller Situationskomik und Wiedererkennung – einfach zum Brüllen komisch!

Sa. 1. August, 20 Uhr, Weingut Laicher, Obersulm-Willsbach

www.weingut-laicher.de