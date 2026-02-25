Linsending, 14.03.26

Das neue Sofortprogramm (für später) von Linsending verspricht ein absurdes Fest aus wohlgereimtem, melodisch vorgetragenem Unsinn. Die Liedermanufaktur heilt nahezu alle kleinen und großen Wunden und lässt die drängenden Probleme des Alltags plötzlich klein erscheinen. Klassiker wie die grausige »Böse Frisöse« oder der strahlende »Anti-Tango-Man« treffen auf neue, charmante Nummern, die für entspanntes Vergnügen sorgen. Von der Anbetung der Artillerie bis zum O-Wort ist alles dabei, und sofortiges wie späteres Lachen ist garantiert. Peter, Harald und Doktor Ebel lassen Sorgen und Stress in einem bunten Feuerwerk aus Humor, Band-Demokratie und Musik untergehen.

Linsending, Sa. 14. März, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com