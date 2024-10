Lisa Canny am 18. Oktober in der Rätsche

Irish Folk? Jazz? Pop? Lisa Canny lässt sich in keine Schublade einordnen, wer sie jedoch live auf der Bühne erlebt hat, ist restlos begeistert. Das kreative Energiebündel stammt aus dem äußersten Westen Irlands. Dort wuchs sie mit den Traditionen des Irish Folk auf. Sie ist eine absolute Ausnahmemusikerin: 7-fache Gewinnerin von »All Ireland champion« auf Harfe und Banjo, UK Future Music Songwriting Gewinnerin 2016 und von BBC America zu den Top Ten »Irish acts you don’t want to miss« ernannt. Wer jetzt bei Harfenmusik an sphärische Engelsklänge denkt, auch das beherrscht sie perfekt, fügt dem Bild jedoch noch so manch bereichernden Bruch hinzu. Es gibt auch die wilde, rockige, jazzige Harfenistin – und sie kann singen. Mehrere Millionen Online-Streams bezeugen, dass die Multiinstrumentalistin und Songwriterin das internationale Parkett bereits erfolgreich beschritten hat.

Fr. 18. Oktober, 20 Uhr, Rätsche Geislingen, www.raetsche.com