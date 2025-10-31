Lisa Eckhart: Herrscherin mit Haltung, 6.11.25

Lisa Eckhart schlüpft in ihrem Programm in die Rolle von Kaiserin Stasi die Erste – eine skurrile Mischung aus Stalin und Sisi, Herrscherin über Österreich und Ostdeutschland. Was einst als absurder Traum begann, ist nun Realität: Seit einem Jahrzehnt regiert sie mit eiserner Zunge und spitzer Krone. Zum großen Thronjubiläum lädt die selbsternannte Monarchin ihr Volk zur Feier des Jahrzehnts. Alles scheint perfekt – zumindest oberflächlich. Denn im Hintergrund brodelt es: Der Westen ist außer Rand und Band, die Sowjetunion hat sich wiedervereinigt, das Volk murrt, und selbst die eigene Familie schmiedet Pläne gegen die Herrscherin. Mit gewohnt scharfer Wortakrobatik, beißendem Witz und einem Hauch Größenwahn seziert Lisa Eckhart die Welt – und sich selbst gleich mit. Ihr Humor ist gnadenlos, ihre Performance brillant – irgendwo zwischen Satire, Theater und verbaler Exekution.

Lisa Eckhart, Do. 6. November, 20 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, ccs-gd.de