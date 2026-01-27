Lisa Wilhelm Quartett, 07.02.26

Lyrischer Jazz trifft auf träumerische Popmusik: Fast ein Jahr nach dem Releasekonzert ihres Albums »So Close« kehrt das Lisa Wilhelm Quartett mit Sängerin Mareike Riegert ins Bix Stuttgart zurück, um das Werk in besonderer Besetzung neu zu präsentieren. Schlagzeugerin und Komponistin Lisa Wilhelm, ausgezeichnet mit dem Solistenpreis des Jungen Deutschen Jazzpreises 2023, führt ihr Quartett sensibel aus dem Hintergrund mit feinfühligen, eleganten Kompositionen. Gegründet 2020 an der HMDK Stuttgart, machte das Quartett mit dem Debüt »Potpourri – quoted not stolen«auf sich aufmerksam. Ihre Songs verbindet lyrischen Jazz und Pop mit melancholische Melodien.

Lisa Wilhelm Quartett, Sa. 7. Februar, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de