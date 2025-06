Lisa Wilhelm Quartett in Eberbach (18.7.25)

Das Lisa Wilhelm Quartett, das sich in 2020 gegründet hat, kommt auf Einladung des Kulturlabors zu seiner Release Party »So Close«. Mit ihrem neuen Album »So Close« erfüllt sich Lisa Wilhelm gemeinsam mit ihrem Quartett einen lang gehegten Traum: die Aufnahmen entstanden in Zusammenarbeit mit einem Streichquartett und drei sehr unterschiedlichen tollen Sänger*innen – von Hamburg bis Chicago. Lisa Wilhelm spielte in unterschiedlichsten Konstellationen mit verschiedenen Musikern aus Europa, wie dem Trio BÖE, der Restle Wögler Big Band, Tim Scherer Trio oder der Indie Band Nitsch. Sie war Teil der »Elbphilharmonie Jazz Academy« 2021 in der Elbphilharmonie Hamburg und teilte dort die Bühne mit international renommierten Musikern wie Matt Brewer, Melissa Aldana, Yaron Herman, Theo Croker, Ziv Ravitz und Julia Hülsmann.

Fr. 18. Juli, 20 Uhr, Depot 15/7, Eberbach

www.kulturlabor-eberbach.de