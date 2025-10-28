Literaturtage »wortReich« in Gmünd, 07. bis 24.11.25

Seit über zehn Jahren sind die Literaturtage wortReich ein fester Bestandteil der Kulturszene in Schwäbisch Gmünd. Vom 7. bis 23. November lädt die Stauferstadt erneut zu einem vielfältigen Festival rund um Sprache, Literatur und gesellschaftliche Themen ein. Organisiert wird das Festival vom Runden Tisch Literatur, einem Zusammenschluss von Literaturbegeisterten, Institutionen und Buchhandlungen. Unter dem Motto »wortReich« erwartet die Besucher ein buntes Programm mit 23 Veranstaltungen – von Lesungen und Konzerten über Poetry Slams und Werkstattgespräche bis hin zu Kinderveranstaltungen und Philosophischen Cafés. Ziel ist es, Literatur erlebbar zu machen, zum Nachdenken anzuregen und Räume für Begegnung und Austausch zu schaffen. Die Eröffnung am 7. November im CCS gestaltet der bekannte Autor Bernhard Schlink, der aus seinem aktuellen Roman »Das späte Leben« liest und über späte Lebensentscheidungen, Familie und Verantwortung spricht. Es folgen viele weitere Highlights in der Stadt unter anderem der beliebte Poetry Slam im Kulturzentrum Prediger am 12. November. Er bringt Slam-Größen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum auf die Bühne, das Publikum entscheidet, wer den besten Text liefert. Auch für junge Leser und Familien wird einiges geboten: In der Kinderuni erklärt Verleger Michael Stehle am 15. November kindgerecht, wie ein Buch entsteht – von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung. Bei »Kinder lesen für Kinder« am 16. November stehen Werke von Michael Ende im Mittelpunkt – lebendig vorgetragen von Kindern der Gmünder Theaterschule. Die Literaturtage wortReich stehen für Offenheit, literarische Neugier und kulturelle Teilhabe. Sie laden ein zum Zuhören, Mitdenken, Diskutieren und vor allem zum Genießen. Ob prominent oder lokal, ernst oder unterhaltsam, klassisch oder experimentell: Die Veranstaltungen schaffen Räume, in denen Sprache lebendig wird.

Literaturtage »wortReich«, Do. 7. November bis So. 24. November, Schwäbisch Gmünd, www.literatur-gd.de