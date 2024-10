Literaturtage »wortReich« von 7. bis 4. November in Schwäbisch Gmünd

Bereits seit 10 Jahren gibt es die Schwäbisch Gmünder Literaturtage, deren umfangreiches Programm vom »Runden Tisch Literatur« zusammengestellt wird.

Unter dem Motto »Wortreich« versammeln sich Autorinnen und Autoren in der Stauferstadt und treten in den Dialog mit Literaturbegeisterten. Insgesamt 22 Veranstaltungen werden in Schwäbisch Gmünd unter dem Schirm der Literaturtage stattfinden. Darunter Vorträge, Lesungen und Theaterstücke, die alle eins gemeinsam haben: Sie werden das geschriebene Wort lebendig machen. Die Eröffnungsveranstaltung findet am 7. November in der Stadtbibliothek mit der Autorin Safiye Can und ihrer Aufforderung »Lest Gedichte!« statt. Am 8. November folgt ein weiteres Highlight: Navid Kermani wird im Stadtgarten sein neues Buch« In die andere Richtung jetzt« vorstellen. Der Autor und habilitierte Orientalist ist vom Süden Madagaskars bis in die Nuba-Berge im Sudan gereist und denkt in seinem Werk über Klimawandel, Krieg, Entwicklung und Identität, sowie die grundsätzlichen Fragen der Existenz nach. Ab dem 15. November findet in der vhs die Ausstellung »Wortmalerei zu Kant« statt. In diesem Projekt werden zu Immanuel Kants kategorischem Imperativ mehrere verschiedene Blätter von Hand beschrieben und aneinandergefügt, woraus Kants Portrait entsteht. 22. November geht der äthiopisch-deutsche Bestseller Autor Asfa-Wossen Asserate in seiner Lesung über »Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle – ein Vademecum« deutschen Eigenschaften, Marotten und Klischees auf den Grund. Die Württembergische Landesbühne Esslingen wird am 21. November das Theaterstück »Heimatlos auf hoher See – die Irrfahrt der St. Louis« aufführen. Das Theaterstück setzt sich mit der wahren Geschichte des Schiffkapitäns Gustav Schröder auseinander, der 1939 mit 937 fast ausnahmslos jüdischen Passagieren in Kuba einfuhr, wovon aber trotz der erworbenen Landungspapiere nur 29 in Havanna an Land gehen durften. Literaturfans dürfen sich in den drei Wochen auf diese und viele weitere Veranstaltungen freuen.

Do. 7. November bis So. 24. November, Schwäbisch Gmünd, www.literatur-gd.de