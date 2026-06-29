Liturgy, 22.07.26

Liturgy ist das Projekt der US-amerikanischen Musikerin Haela Ravenna Hunt-Hendrix, die ihren Stil als »transzendentalen Black Metal« bezeichnet. Die Musik bewegt sich zwischen Metal, Kunstmusik und rituellen Elementen und ist bekannt für ihre emotionale Intensität sowie kompositorische Komplexität. Entstanden 2005 in der Brooklyn-DIY-Szene während Hunt-Hendrix’ Studium an der Columbia University, sorgte insbesondere ihr Essay »Transcendental Black Metal« 2009 für Diskussionen. Mit dem Album »Aesthethica« erlangte die mittlerweile zur Band gewachsene Formation eine große internationale Aufmerksamkeit.

Liturgy, Mi. 22. Juli, 20.30 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf, www.club-manufaktur.de